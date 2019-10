Maailma esimene Ebola vaktsiin sai heakskiidu ja võib päästa tuhandeid elusid

USA firma Merck & Co loodud vaktsiin on Kongos Demokraatlikus Vabariigis juba kasutusel hädaabi meetmena, et takistada Ebola levikut. Peale Euroopa reguleerijate nõuolekut peab vaktsiin saama ka USA süsteemi kinnituse ning otsust oodatakse järgmise aasta alguseks, vahendab The Sun.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et vaktsiin on juba palju elusid päästnud ning tänu Euroopa heakskiidule päästab veelgi.

Tervisetöötaja Ebola vaktsiiniga. FOTO: BAZ RATNER/REUTERS