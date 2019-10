Moodne elu paneb laste silmad valesti kasvama

Maailma terviseorganisatsioon on sellise väite tegemisel aluseks võtnud teadusajakirjast Ophthalmology pärineva uurimuse. Müoopia tekib, kui silma katva sarvkesta ja valgust silmapõhjas närviimpulssideks muutva võrkkesta omavaheline kaugus on liiga suur. Samuti kujuneb lühinägelikkus, kui valguskiiri koondavad sarvkest ja silmalääts on liiga kumerad, nii et kiired murduvad vääralt ja sestap ei koondu mitte võrkkestal, vaid selle ees. Lühinägev silm seletab kaugele halvasti, lähedale üsna hästi. Lühinägevatel silmadel aidatakse paremini näha miinusklaaside abil, mis hajutavad kiiri ja koondavad neid võrkkestal õigesti.

Tavaliselt areneb müoopia lapsepõlves, mil silmad kasvavad, ja seisundi süvenemine lõpeb täiskasvanueas, tavaliselt 20ndate eluaastate keskpaigaks, mil silmad saavutavad küpsuse. Kui nägemine halveneb oluliselt ja selle parandamiseks kirjutatakse välja prillid, mille klaasid on -5 või tugevamad, ähvardab ka suurem risk glaukoomi ja teiste kae liikide tekkeks.

Müoopia on osalt pärilik, aga ka keskkondlikud tegurid mängivad rolli selle kujunemises, eriti nooruses. Müoopial ja silmadega töötamise aja vahel on leitud seos – mida rohkem aega veedavad lapsed koolitükke tehes, kasutades arvutit, mängides videomänge, seda kõrgem on tõenäosus juba noores eas lühinägevuse tekkeks.

Kui pilk on suunatud lähedale, peavad silmad sellega kohanema, vahendab Elemental. Lõpuks hakkavad need ka füüsiliselt muutuma, et lähedale vaatamine kulgeks lihtsamalt. Nii kasvab silm suunaga eest taha pikemaks ja see tähendab suuremat lühinägelikkust.

Selle vältimiseks peaksid lapsed tegema tegema vähemalt iga paari tunni järel pausi lugemisse ja arvutimängude mängimisse. Samuti on oluline, et nad ei istuks liiga lähedal televiisorile ega hoiaks praktiliselt vastu nina tahvelarvutit või mobiiliekraani.