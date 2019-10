Eestis aitab esimest korda vähki diagnoosida tehisintellekt

Üleilmne süsteem

Subjektiivsust vähendab ka võimalus lihtsalt konsulteerida teiste patoloogidega. «Kui ma 30 aastat tagasi tööle asusin, siis tuli esimesel tööpäeval kaasa võtta vihik ja pliiats. Siis oli veel ühe silmaga mikroskoop: ühe silmaga vaatasid proovi ja teisega joonistasid leiud vihikusse ning siis kirjutasid juurde, mis see on,» meenutab ta.

«Patoloogi pädevus sõltub uuritud juhtude arvust. Patoloogia põhineb sellel, et jätad meelde pildi ja siis meenutad eelmisi juhtusid, kui leiad sarnase, siis saad ka diagnoosi öelda,» selgitab Semjonov. «Aga inimese mälu on siiski piiratud, arvuti mälu on parem. Tegu on sisuliselt pildituvastusega – me söödame arvutile sisse miljon ühtelaadi juhtumit ja järgnevad sõelub ta juba ise välja.»

Digiteerimine ühendab patoloogid üle maailma. «Kui ma tahan praegu konsulteerida kolleegiga, siis pean võtma preparaadi kaasa ja sõitma autoga näiteks Mustamäele, kui Tartu kolleegiga, siis pean kasutama rongi, aga kui Saksa kolleegiga, siis tuleb mängu lennuk ja see võtab terve päeva. Arvutiga on see kõik kordades kiirem ja lihtsam. Siit tulebki eelis. Pole olemas mingit Eesti patoloogiat, on maailma patoloogia.»

«Tehisintellekti tulekuga meie eriala töö muutub. Enam ei vajata, et ma istuksin ja loeksin rakke ning mõtleksin, mis see küll olla võiks. Arvuti ütleb mulle selle hetkega,» ennustab dr Semjonov. Ta lisab, et see ei tähenda, et patoloogid ära kaoksid.

«Meile jäävad ikkagi ülesanded, sest arvuti ei vastuta, inimene peab ikka kontrollima,» kinnitab Semjonov. «Kõige lihtsam näide on kõnetuvastussüsteemist, arvuti ei tea, mis on pärnaõietee – on see jook või aadress? Inimene teab, sest teab konteksti. Selles mõttes ei kao patoloogi ametikoht.»

Digipatoloogiani ei jõutud Ida-Tallinna Keskhaiglas esimese mõtte ajel, vaid see võttis paar aastat. «Maailmas on arengut tagant lükanud see, et patoloogide arv on vähenenud, aga uuringute arv kasvanud. Seedisime seda mõtet, uurisime ja otsustasime ühineda.»

Digipatoloogia on küllaltki noor – alles 2017. aastal sai see USAs heakskiidu igapäevatöös kasutamiseks. «Eksperimentaalkujul on seda ka varem töös olnud, samuti õppetöös, meie liitusime trendiga ikka päris alguses. Meie lähiümbruses on digipatoloogia üksikutes kohtades kasutusel – Euroopas on tublid Holland, Rootsi, Prantsusmaa ja Ungari; USAs ja Aasias on see rohkem levinud,» räägib dr Semjonov, lisades, et digipatoloogia on teadustöös ja osaliselt ka rutiintöös kasutusel naabermaades.

«Mikroskoobi vahetamine arvuti vastu on suur samm, aga usun väga kindlalt, et tulevik on digitehnoloogia päralt ning mida varem sellega tegelema hakata, seda parem,» ütleb dr Semjonov ja rõhutab kvaliteetse tehnika olemasolu tähtsust. «Tehnikast sõltub tulemus, mõnele võib jääda mulje, et digipatoloogia ei ole midagi väärt, et sealt ei näe midagi – aga tuleb meeles pidada, et tehnika peab hea olema, siis on ka tulemus suurepärane.»

Digipatoloogia on Semjonovi sõnul patoloogias järjekordne revolutsioon ja samm edasi. «See on nagu kriminalistikas – sõrmejälje võtmine-võrdlemine on ülemaailmne standard, sama on ka patoloogias: paned andmed sisse ja arvuti ütleb vastuse. Digiteerimine toob patoloogi keldrist välja ja näitab, et ta on väga suhtlev ja avatud. Mikroskoop ei kao ära, aga selle tähtsus väheneb.»

Digipatoloogia võimalustega saad tutvuda siin.