Luupus vangistas noore eestlanna iseenda kehasse

Tellijale

Ilma nähtava põhjuseta tekkis tohutu väsimus, keha oli sinikaid täis, hammastega esines probleeme. Vahepeal arvati, et tegu on leukeemiaga, talle tehti operatsioone ning pikka aega ei suutnud ükski arst välja selgitada, mis noorel naisel viga on. Kui laps oli kuuene, tekkisid 27-aastasel Bakeril järsku liigesevalud. Reumatoloog vaatas tema haiguslugu ja ütles kohe, et arvatavasti on tegu luupusega ning testiga saab selle kindlaks teha.