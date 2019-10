Teadlased selgitasid välja, millal tuleks teha trenni, et kaotada kõige rohkem kaalu

Uuringus osales 60 ülekaalulist meest, kelle tervist ja elustiili jälgiti kuue nädala jooksul. Eesmärk oli välja selgitada, kas parem on süüa enne või pärast trenni ning kuidas mõjuta see insuliini sisaldust veres, seedimist ja rasva talletamist. Mehed jaotati kolme rühma: esimene rühm sõi enne trenni hommikusööki, teine rühm sõi hommikusööki pärast trenni ja kolmas rühm oli kontrollgrupp, kes ei teinud elustiilis mingeid muutusi.

Tulemustest selgus, et see, millal inimene sööb, mõjutab nii tervisenäitajaid kui ka kaalukaotust. Need mehed, kes sõid pärast hommikusööki, kaotasid trenni toimel kaks korda rohkem rasva kui teised osalejad. Põhjus on lihtne: kui inimene pole öö jooksul söönud, on tema insuliini sisaldus trenni ajal väike ja tänu sellele kasutab keha energiaks suuremas mahus keharasva. Uuringu tulemustest lähtuvalt soovitavad teadlased teha trenni hommikuti ja enne söömist, et trenni mõju suureneks.