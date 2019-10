Algab meeste tervise heategevuskampaania «Pikema Sõpruse Päeva»

«Pikema Sõpruse Päev» on ettevõtja Rain Vääna ja tema sõpruskonna vabatahtlik algatus, mille eesmärk on panna mehed senisest rohkem hoolima iseenda ja sõprade tervisest, et Eesti mehed elaksid senisest kauem ja tervemana ning oleksid reipad abikaasad oma naistele, õnnelikud isad ja vanaisad oma lastele ning lastelastele.

«Pikema Sõpruse Päeva» partneriteks on Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinik ja Tervise Arengu Instituut, mis käivitavad novembrist aprillini kestva Eesti meeste tervise pilootuuringu, mille tulemusena valmib meeste terviseraport. Piloodi tulemusena soovitakse leida töötavaid lahendusi, kuidas meeste tervist parandada. Pilootprojektis tagatakse tasuta terviskontroll kuni 3200 mehele vanuses 40-49, kellele ei ole aasta jooksul tehtud põhjalikke terviseuuringuid. Haigekassa ja meestekliiniku hinnangul on tegemist vanusevahemikuga, kus esimesed terviseprobleemid hakkavad endast märku andma, kuid kus on veel võimalik elustiili muutustega oma tervise heaks palju ära teha.

«Pikema Sõpruse Päeva» eestvedaja ja ellukutsuja Rain Vääna: «Eesti meeste keskmine eluiga on 8,5 aastat lühem kui Eesti naistel ja näiteks 6,7 aastat lühem kui Rootsi meestel. Mina usun, et tervena elatud aastate arvu saab tõsta. Eesti mehed käivad kuni 50. eluaastani arsti juures oluliselt vähem kui naised, seega jõuavad nad arsti juurde liiga hilja, enamasti juba tõsiste ja väljakujunenud (krooniliste) haigustega. Pikema Sõpruse Päev» on kõigile Eesti meestele, aga eriti oodatakse oma tervist kontrollima mehi justnimelt vanuserühmas 40-49 eluaastat, sest enne seda ei pruugi haigused endast märku anda. Peale seda võib olla juba hilja, et haiguste ennetamiseks midagi ette võtta.» Enamiku meeste jaoks tähendab arstile ilmumine nõrkuse märki – ei taheta ennast näidata haavatavana. On vaja murda kuvandit, et arstil käimine teeb mehe kuidagi kehvemaks. «Üksi on arsti juures natuke igav käia ja seepärast meelitasin ma sõbrad punti. Kuid arstil käimine on vaid tunnike meie koosveedetud ja mitmete üritustega rikastatud päevast, millest on aastatega sündinud traditsioon, kus alguses osales vaid 9 meest, nüüd aga juba 17 meest,» rääkis Vääna.