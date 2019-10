Reportaaž: kuidas tehakse insuldiravi?

Viieteist minuti pärast jõuab reanimobiil haiglasse. Sealt edasi toimuvad tegevused filigraanse täpsusega, kuskil ei teki viivitust. Dr Kreis on tutvunud patsiendi haiguslooga ja EMO-s ootel, võetakse vereproov ning patsient sõidutatakse kiirabiraamil kompuutrisse. Valveneuroloog ja õde on patsiendiga kogu aeg kaasas, õde teeb kompuutertomograafia laual esimese trombolüütikumi süsti. Trombolüüsi mediaan on Regionaalhaiglas 21 minutit, mujal maailmas on see umbes 41 minutit. Edasistel uuringutel selgub, et sellel patsiendil on suur ajuarteri tromb ning hoolimata hilisest öötunnist on radioloogid kohe valmis tegema trombektoomiat. Kui patsient jõuab angiograafiasse, kutsutakse juurde anestesioloogide meeskond, kes vastutab patsiendi elutähtsate funktsioonide eest. Raskemas seisundis patsiendid jäävad esimeseks ööpäevaks anestesioloogide valve alla. Sellel patsiendil läheb hästi, ta on insuldikeskusesse jõudnud õigel ajal – insuldiravi ajaaken on üldjuhul neli ja pool tundi. Pärast ööd intensiivravis jääb ta neuroloogiakeskusesse edasisele ravile.