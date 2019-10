Iga päev selle puuvilja söömine võib vähendada kolesterooli taset

Pensylvania ülikooli teadlased vaatasid 45 ülekaalulist või rasvunud vabatahtlikku, kelle kehakaal oli neid südameinfarkti või insuldi riski alla seadnud. Mõnedel osalejatest paluti oma igapäevasele toidule avokaadot lisada. Viis nädalat hiljem oli avokaadosööjate halb kolesterool märgatavalt langenud, vahendab Yahoo Lifestyle.

Avokaadod on rikkad antioksüdantide poolest, mis võivad kolesterooli alandada. Koorele kõige lähemal olev viljaliha on aga toitainetest kõige enam pungil. Kolesterool võib koguneda arterites ja moodustada trombe, mis võivad viia südameinfarkti või insuldini. Avokaadodele on omistatud veel kasulikku mõju artriidi, vähi ja silmaprobleemide puhul. Kuna puuvili sisaldab palju rasva, polnud kasu südamele täiesti kindel.

Teadlased palusid algul kõikidel vabatahtlikel süüa tüüpilist Ameerika dieeti, et katseisikud alustaksid samast punktist. Seejärel jagati osalejad kolme gruppi ning pandi nad madala rasvasisaldusega, mõõduka rasvasisaldusega või mõõduka rasvasisaldusega toidule, millele lisati igapäevane avokaado. Ajakirjas Nutrition avaldatud uuring leidis, et vabatahtlikud, kes sõid igapäevaselt ühe avokaado, vähendasid oluliselt oksüsdeerunud LDL kolesterooli sisaldust veres. LDL kolesterool võib ladestuda veresoonte seintel ja muuta need kitsaks ja jäigaks. Kui LDL kolesterool oksüdeerub, algab ahelreaktsioon, mis soodustab ateroskleroosi ehk arterite ummistumist.

Hea südamele, kuid mitte keskkonnale