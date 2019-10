Arst: neuroloogi juurde võiks pääseda ainult läbi e-konsultatsiooni

Kreis rääkis, et neuroloogide poolt sai e-konsultatsioonide tegemise võimalus omal ajal aktiivselt algatatud sellepärast, et järjekorrad neuroloogile olid poole aasta pikkused ning oleksid ilmselt palju pikemadki olnud, kui haigla laseks aegu rohkem ette broneerida.

«Väga paljud neuroloogilised haiged, kes oleksid pidanud jõudma neuroloogile, sinna ei jõudnud,» meenutas Kreis. «Küll aga oli seal algselt isegi kuni veerand haigeid, kes ei oleks pidanud neuroloogi juurde jõudma. Vaatamata teavitustele ja koolitustele see ei muutunud. Seetõttu oli ainuke võimalus teha eelselektsioon.»

Kreisi sõnul loodeti veel mõne aasta eest, et oletatav neuroloogiline haige jõuab vastuvõtule kuu aja jooksul, kuid praegu on järjekord paar kuud. Ta leiab, et mitteprofiilseid haigeid tuleb hakata rohkem n-ö tagasi lükkama.