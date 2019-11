Mida kujutab endast nelja lapse ema Eevat tabanud agressiivseim ajukasvaja glioblastoom?

Paraku vaid kuu aja vältel kujunesid tohutud peavalud ning selgus, et kasvaja oli ülikiirelt kasvanud ja arstid otsustasid teha erakorralise operatsiooni. Eemaldati küll suurem osa kasvajast, kuid selgus ka ehmatav diagnoos – tegemist oli halvaloomulise ajukasvaja glioblastoomiga. Selle agressiivse vähivormi vastu on jõuetu ka tavapärane keemia- ja kiiritusravi ning ainuke abi, mida arstid pakuvad, on veel mõned korrad opereerida.

Eeva on nelja lapse ema, kes on elu pühendanud perele. Noorim järeltulija on praegu seitsmeaastane, vanim 15.

Eeva ja abikaasa Erki on otsustanud selles ülikeerulises olukorras mitte alla anda ja Eeva elu eest võidelda. Erki on uurinud meditsiinikirjandust, otsinud välja uuringute tulemusi, leidnud ja lugenud sama diagnoosi saanud inimeste lugusid, konsulteerinud erinevate arstidega. Paar leidis, et nende jaoks on parim võimalus mitmeid sarnases olukorras inimesi aidanud ravimikokteili kasutamine ehk kompleksravis, kus kasutusel on korraga mitmed erinevad ravimid, millel esmapilgul ei tundugi olevat otsest seost vähiraviga. Koosmõjus andvatki seal kasutatavad erinevad ained oma väikese osa kasvaja alistamiseks. See ei ole vähi puhul veel tunnustatud ravimeetod, mistõttu haigekassa sellise ravi kulusid ei kata. Perel ei ole võimalik juba seniste suurte kulutuste järel oma vahenditest katta vajalikku pooleaastast või pikematki ravikuuri ning sellega kaasnevaid muid vältimatuid kulutusi ning nad paluvad abi.

Paar tegi oktoobris juba ühe lühikeseks jäänud reisi USA-sse, kuna Eestis ja Euroopas ravi ei sooritata. Reisi alguseks oli operatsioonist möödunud juba 2,5 kuud ning selle aja jooksul oli kasvaja tagasi tulnud. Pärast lühikest raviperioodi ja konsultatsioone asjatundjatega Ameerikas otsustati naasta kodumaale uuringuteks ja edasise raviplaani koostamiseks koostöös siinsete arstidega.

Eeva suurim soov on elada ja oma laste jaoks nende kasvamise ajal olemas olla. Eeva käekäigu ja pere aitamise võimalustega saad lähemal tutvuda siin.