Eesti teadlaste abil tehtud avastus aitab astmat varem avastada

Astma on lapseea peamine krooniline hingamisteede haigus ja võib alguses kulgeda väheste sümptomitega. Paraku on seni nappinud usaldusväärseid biomarkereid, mis võimaldaksid väikelastel seda seisundit diagnoosida. Umbes 80 protsendil juhtudest avaldub astma enne viiendat eluaastat, mis tähendab, et täpne prognoos ja edasise ravi kujundamine on äärmiselt oluline juba väikelapseeas.