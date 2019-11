Kardioloog selgitab, kuidas kõrge veresuhkur mõjutab südant

2015. aastal oli II tüüpi diabeediga inimesi maailmas 415 miljonit, see tähendab, et diabeet oli ühel täiskasvanul üheteistkümnest. Arvatakse, et 2040-ndaks aastaks tõuseb nende hulk 642 miljoni inimeseni.

Diabeediravi eesmärk on eelmainitud tüsistuste vältimine ja parandada nii patsiendi elupikkust, kui ka elu kvaliteeti. Vaatamata sellele on palju suhkruhaigeid, kes ei saavuta seatud veresuhkruväärtusi.

Kõrgel veresuhkrul on otseselt veresooni kahjustavad toimed. Nimelt kahjustab kõrge veresuhkur veresoonte sisekesta. See viib olukorrani, kus häirub veresoonte laienemise võime, mis on oluline veresoonkonna normaalseks toimimiseks. Sarnast efekti omab kõrge veresuhkur ka südamelihasele, häirides südame normaalset lõõgastumisvõimet. See viib südame pumbafunktsiooni häirumiseni ja soodustab südamepuudulikkuse kujunemist.