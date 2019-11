Levinud vead: kas hambaid peaks pesema enne või pärast söömist?

«Kõik algab kodust ja perekonnast. Aastatega juurdunud harjumus pesta hambaid pärast hommikusööki, kasutada tugevamate harjastega hambaharja ja oskamatus hambaniiti käsitseda on hambaarstide hinnangul Eestis väga levinud, kuid hambaid kahjustav tegevus,» loetles hammaste tervise kuu eestvedaja Kliinik 32 peaarst dr Lauri Vahtra.

Inimeste eluiga on pikenenud ning vajadus hammaste eest paremini hoolitseda on seetõttu oluliselt suurenenud. Tervetel hammastel on oluline roll tervena elatud elus.