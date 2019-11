Rinnapiima mõõtmisel kasutatud bakteritega kaetud vahendid maksid kolmele imikule elu

«Oleme järeldanud, et kokkupuude nakkusega tulenes protsessist, mida me kasutame doonorrinnapiima ette valmistamiseks,» selgitas haigla asepresident Edward Hartle. Täpsemalt osutusid kurjajuureks piimakoguse mõõtmiseks kasutatud vahendid, millele elutsesid ohtlikud bakterid.

Pennsylvania ametivõimud on heitnud haiglale ette, et seal polnud kirjalikke ettekirjutusi mõõteriistade puhastamiseks. Haigla juhtorganitest on kinnitatud, et uued reeglid on nüüd koostatud ja doonorrinnapiim on beebidele ohutu.