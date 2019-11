Füsioterapeut annab nõu: kas sinu jooksutehnika väldib või tekitab vigastusi?

Vigastuste üks põhjus võib olla vale jooksutehnika. Eksitakse näiteks sammusageduse valimisega, tõdeb Müür. Kui joosta 6–7 minutiga kilomeeter, on optimaalne sagedus 170–180 sammu minutis. Kiiruse kasvades suureneb ka sammusagedus. Sageli püüavad algajad joostes sammu venitada. Sellega tekitatakse endale aga põlveprobleeme ning olenevalt sellest, kuidas jalg maha pannakse, ka hüppeliigese ja kannakõõlusega seotud muresid.

«Joostes võiks jälgida, et energia liiguks otse. Kõik kõrvalekalded sirgjoonelt põhjustavad energiakulu ja ülekoormuse, mis võib lõpuks probleeme tekitada,» räägib Müür. Jala peaks maha asetama nii, et varbad vaatavad otse või maksimaalselt suure varba jagu väljapoole. Kui varbad vaatavad rohkem väljapoole, siis kaasneb keharaskuse jalale kandumisega vale koormusjaotus. Nii tekib lisapinge jalavõlvile, kannakõõlusele ja ka hüppeliigese eesmisele osale.

«Peale selle, kuhu varbad vaatavad, tasuks tähele panna ka seda, kuidas jalg maapinda puudutab. Keskmine jooksja, kes jookseb 6–7 minutiga kilomeetri, võiks maanduda täistallale, ja nii, et jalg on võimalikult keha all. Tänu sellele liigub sammuvahetusel keharaskus kiirelt üle toefaasi ja jooksja ei tekita endale lisavigastust. Mida lühemat aega jalg maad puutub, seda väiksem on vigastuse oht. Kui joosta liiga väikese sammusagedusega ehk pikemate sammudega, on kontakt maaga pikem ja vigastuste oht suurem. Sammusagedust suurendades lüheneb kontakt maaga ja vigastuste tekke oht väheneb,» õpetab Müür.

«Tähtis on meeles pidada, et me jookseme terve kehaga. Enamasti ei mõelda sellele, kui suurt rolli mängivad jooksmisel käed. Jooks on rütmiline liikumine ja käte liikumine mõjutab jalgade tööd. Kui sellele tähelepanu pöörata, muutub käte liikumine lõpuks ökonoomsemaks ja see aitab kaasa efektiivsemale jooksule,» tõdeb füsioterapeut.

«Käte liikumine on seotud ülakeha liikumisega. Tuleks jälgida, et jooksu ajal oleks rind ees ja õlad taga. Kui joostakse õlad ees, omastab organism vähem hapnikku, sest kops on kokku surutud.»

Kui on tekkinud jooksuvigastus

Vigastuse korral peab jooksukilometraaži tublisti vähendama. «Jooks vigastust ei paranda ja valu ei tohi üle joosta,» paneb Müüd südamele. Jooksuvigastuse korral tasub mõelda, kui palju pühendatakse aeroobse treeningu kõrval aega üldfüüsilisele treeningule. «Sageli võib vigastus olla tingitud nõrkadest lihastest ja olukorrast, kus tugevam lihas kompenseerib nõrgema lihase tööd. Nii on vigastuse korral tähtis tugevdada vigastatud piirkonna lihaseid. Isegi kui vigastus on tekkinud ülekoormusest, saab abi ikkagi lihast tugevdavatest harjutustest,» ütleb Müür.