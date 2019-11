Riigikogu liikmed moodustasid HIV- ja narkoennetuse toetusrühma

Toetusrühma esimees Vilja Toomast ütles, et uute HIVi juhtude arv 100 000 Eesti elaniku kohta ületas 2015. aastal Euroopa Liidu keskmist neli korda. «Riikliku HIV tegevuskavaga on seatud ambitsioonikas eesmärk aastaks 2025 saavutada Euroopa keskmine tase ehk 5,8 uut juhtu 100 000 elaniku kohta. On oluline, et see teema oleks ka riigikogu liikmete tähelepanu all,» märkis Toomast. «Kuna HIV-positiivsetest 60 protsenti on süstivad narkomaanid, siis neid kahte teemat ei saa lahus vaadata.»