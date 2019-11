Poliitikud arutasid kanepireformi pooldavat pöördumist

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder märkis, et narkootikumide tarvitamine on Eestis jätkuvalt suur probleem ja üledoosi tõttu sureb igal aastal keskmiselt 120 inimest. «Kuigi kanepit peetakse üldiselt suhteliselt ohutuks meelemürgiks, vallandab see vaimse tervise probleemid inimestel, kel on selleks soodumus või siis võimendab kanep olemasolevaid vaimseid probleeme,» ütles Mölder. «Igal juhul peab riik, kus kanep legaliseeritakse, olema võimeline pakkuma sotsiaalseid tagatisi kanepisõltuvuse ja sellega seotud psühhiaatriliste probleemide raviks. Eestis paraku sellist võimekust praegu ei ole,» tõdes Mölder. «Küll aga pooldan debatti ravikanepi kättesaadavuse üle Eestis, et arstid julgeksid vajadusel rohkem ravikanepit kasutada,» lisas esimees.

Sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus nentis, et kanepi seadustamise üle arutatakse üle maailma. Ta lisas, et maailmas on riike, kus kanep on hiljuti seadustatud, kuid nende riikide tulemuste analüüsimiseks on veel vara. «Seni on valdavalt lubatud olnud niinimetatud meditsiiniline kanep, mis on tegelikult seaduslik ka Eestis. Samas tuuakse ka ravikanepi puhul välja terve rida tõsiseid kõrvaltoimeid,» ütles Everaus. Ta märkis, et enamikule sümptomitest, mida kanepitoodetega püütakse leevendada, on võimalik leida sobivamad alternatiivid. «Kindlasti on vaja igakülgseid analüüse ja Eesti jaoks on praegu parim rahvusvahelise kogemuse jälgimine,» sõnas Everaus.