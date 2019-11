Luksumine on oluliselt vajalikum kui varem arvatud

Uuringus osalenud teadlane Lorenzo Fabrizi sõnas, et luksumisest tekkinud ajuaktiivsus aitas beebidel õppida, kuidas hingamislihaseid valitseda ning võimaldab lõpuks tahtlikult hingata. «Sündides ei ole keha aistinguid töötlevad keskused veel täielikult arenenud ning selliste võrgustike rajamine on vastsündinute arengus oluline etapp,» sõnas Fabrizi.

Uuringus osalenud lapsed olid nii enneaegsed kui õigel ajal sündinud ning teadlased usuvad, et see arenguetapp võib olla tüüpiline raseduse viimasele trimestrile. Tuleb välja, et nii looted kui vastsündinud luksuvad tihti. Seda nähakse juba üheksanädalasel lootel ning kolm nädalat enneaegsena sündinud lapsed veedavad keskmiselt 15 minutit päevas luksudes.

Vastsündinutele asetati pealaele elektroodid ja torsole sensorid, mis luksatusi jälgisid. Uuringu autor Kimberley Whitehead rääkis, et luksumisega kaasnev lihaskokkutõmme on üsna suur. «See on arenevale ajule kasulik, sest annab tõuke vajalike ajurakkude aktiveerumiseks,» seletas ta CNNile. Ta lisas, et luksumisel ei ole teadaolevalt täiskasvanutele mingit kasu ning see võib olla igand varasest eluperioodist, mis pole mingil põhjusel ära kadunud.