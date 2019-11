Meestekuu: viis põhjust, miks hakata ülekaalu kohe vähendama

Eesti on Euroopa Liidu riikidest meeste ja naiste eeldatava eluea erinevuse poolest koguni kolmandal kohal – nimelt on meie meeste eluiga olnud viimased kaks kümnendit naistest 9-10 aasta võrra lühem. Peamised põhjused võivad olla küll hormoonides ja kromosoomides, ent on mõned hädavajalikud elustiilimuutused, mis suurendavad meeste šansse püsida kauem elujõulise ja aktiivsena.