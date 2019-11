Onkoloog avaldab, mis on eesnäärmevähi levinuim esmane sümptom

Enim surmasid põhjustab Eestis kopsuvähk, teisel kohal on soolevähk. Onkoloog ütleb, et eesnäärmevähk on aga enim esinev ja diagnoositud vähivorm meeste seas. Esinemissagedus on ligi 1000 esmajuhtu aastas ning elu jooksul haigestub umbkaudu iga kuues mees. «Mida pikemalt on eluaastaid antud, seda tõenäolisemalt kasvajalised muutused eesnäärmes tekivad,» tähendab Pokker.

Need õnneks alati elu ei ohusta ja ravi ei vaja. 75 protsenti juhtudest ei ole üldse pahaloomulisi muutuseid või on need arsti sõnul sedavõrd väikese riskiga metasteerumisele, et patsient ei vaja ravi ja jääb jälgimisele.

«Patsiendile on ilmselt psühholoogiliselt raske olukord, kus tal on avastatud vähk ning öeldud, et ootame ja vaatame. Inimene tahaks ikka probleemist vabaneda ning sellise raske teadmisega elamine ei ole lihtne,» tõdeb Pokker.

Onkoloog ütleb, kui vanemal mehel, kellel on teisigi haiguseid, avastatakse eesnäärmevähk, mis areneb väga aeglaselt, ei anna suure tõenäosusega metastaase ja pole eluohtlik, siis ei tasu alati kohe ravima hakata. «Kõik eesnäärmevähi ravimeetodid halvendavad mingil määral patsiendi elukvaliteeti. Seda riski-kasu suhet tuleb meil arstidena alati arvestada ning ka soovitada patsiendile, kes arusaadavalt tahab kasvajast kohe vabaneda. Need vestlused ei ole alati kerged, sest otsus peab olema kahepoolne ja kogu info alusel, mida me raviga võidame ja kaotame. Maailm liigub ka praegu vähiravis sinna suunda, et kui vähegi võimalik, ära kahjusta. Elukvaliteet on vähiravis oluline faktor,» selgitab Pokker.

Millised on eesnäärmevähi puhul ohumärgid, millega peaks arsti poole pöörduma?

Anatoomiliselt paikneb eesnääre selliselt, et sealt läheb läbi kusetee ning esimene sümptom, mida märgatakse ning mis peaks alarmeerima, on urineerimisprobleemid.

Need võivad olla erinevad ja seal taga ei pea olema alati kasvaja, sest küllalt sageli esineb ka healoomulist eesnäärme suurenemist. Kuid kindlasti on tarvilik uurida ning teha kindlaks põhjus.

Teine asi on PSA analüüs, mida määratakse 50+ vanuses meestele korra või kaks aasta jooksul. Ta ei ole väga hea marker eesnäärmevähi diagnoosimiseks, vaid on eesnäärme koe spetsiifiline ja PSA väärtuse kõrgenemise põhjuseid on teisigi. Siiski annab ta meile märku, et midagi võib valesti olla, sest mida suurem on PSA väärtus, seda suurem on tõenäosus, et tegu on eesnäärmevähiga.

Täpsemat markerit ei ole veel leitud, ent käivad põhjalikud otsingud.

Mis on eesnäärmevähi puhul tervenemise tõenäosus?