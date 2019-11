Võimalik põhjus, miks osad inimesed vähist puutumata jäävad

RIKENI integratiivse meditsiini keskuse ja Jaapani Keio ülikooli teadlased kasutasid üherakulist RNA analüüsi ning leidsid, et inimestel, kes elasid üle 110 aasta oli rohkem teatud tüüpi immuunrakke, tsütotoksilisi CD4 T-rakke, vahendab Medical Xpress.

See on unikaalne inimgrupp. Esiteks on neid vähe: 2015. aastal oli Jaapanis rohkem kui 61 000 üle 100-aastast inimest. 110 aasta künnist ületas aga vaid 146. Uuringud on leidnud, et need inimesed on terve elu jooksul haigustele, nagu infektsioonid või vähk, suhteliselt immuunsed. See pani teadlasi mõtlema, et neil võib olla eriliselt tugev immuunsussüsteem.

Uurijad vaatasid nii eeskutseliselt vananejaid kui nooremat kontrollgruppi. Nad leidsid 41 208 rakku seitsmelt supervananejalt ja 19 994 rakku kontrollgrupilt, kus osalejad olid vanuses 50-80 eluaastat. Leiti, et B-rakkude arv oli madalam, kuid T-rakkude arv sama ning üks T-rakkude alagrupp oli supervananejatel arvukam. Neid rakke analüüsides selgus, et tegu on tsütotoksiliste rakkudega, mis tähendab, et need suudavad teisi rakke tappa. Need moodustasid supervananejate T-rakkudest 80 protsenti, võrreldes vaid 10-20 protsendiga kontrollgrupis.