Tõhus harjutus, mille saab tehtud ühe minutiga

Treenimata kerelihased võivad põhjustada rühiprobleeme, mille tagajärjel võib tekkida krooniline valu nii lihastes kui liigestes. Kui kere on nõrk, peavad ümbritsevad lihased selle võrra püsivalt rohkem tööd tegema. Ühe lihasgrupi liigne koormus võib põhjustada valu põlve-, puusa- ja õlaliigeses. Kõige sagedasem on aga pinge ja valu alaseljas ning sageli ei tulda selle peale, et valu põhjuseks võib olla vähene treenitus.

Harvardi teadlaste hinnangul on plank üks parimaid harjutusi kerelihaste treenimiseks. Plangu ajal on töös kõik kerelihased korraga ning kuna tegemist on staatilise harjutusega, siis risk end pingutuse ajal vigastada on väiksem. Plank on hea harjutus ka selle poolest, et seda on võimalik modifitseerida vastavalt treenitusele ning selleks pole vaja mingit varustust. Seda harjutust võib teha ka näiteks kontoris pauside ajal, et parandada rühti ning verevarustust kogu kehas.