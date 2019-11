Ämmaemand räägib, millised muutused toimuvad raseda kehas

Võtmesõnadeks sünnitusjärgsel taastumisel on kosutav puhkus ja toit ning lähedaste ja sõprade tugi.

Harjumuspärasest unerütmist tuleb enamasti mõneks ajaks loobuda ja kohanduda lapse järgi.

Sünnitusjärgsetel nädalate võiks eelistada sooja kodust toitu, kus kõik toitained on esindatud ja tasakaalus. Sageli muretsevad emad, kas imetamise ajal tuleb oma toidusedelit piirata, et lapse kõhuvaevusi vältida. Praegu on levinud seisukoht, et gaasivalud on tingitud pigem seede- ja närvisüsteemi ebaküpsusest, mitte ema toidust. Mõnikord on emad lapse eest hoolitsemisel nii hõivatud või magamatusest kurnatud, et unustavad regulaarselt süüa. Sel juhul võiks endale söömist-joomist meelde tuletada, sest energiat on sel perioodil väga vaja.

Sünnitusjärgsetel nädalatel võiksid lapsevanemad olla enda ja teineteise vastu mõistvad ja hellad. See aeg on täis imetlust, tänu ja armastust, aga ka väljakutseid uute rollidega kohanemisel. Enda võrdlemine teiste värskete vanematega võib üksnes ebakindlust suurendada ega aita kuidagi kaasa pere rütmi loomisele.

Milliste kehaliste muudatustega peaks arvestama?

Rasedusega kasvav kõht on raseduse üldteada tunnuseks, kuid lisaks sellele on teisigi rasedale naisele omaseid märke, näiteks varasemast säravamad ja paksemad juuksed ning tugevamad küüned, aga mis kõige olulisem – erilist rahu ja õnnetunnet peegeldav emalik pilk ja naeratus.

Osad kehalised muutused on näha, teisi teab ja tunneb ainult last ootav naine, näiteks sageli raseduste esimeste kuudega kaasnevat väsimust ja iiveldust või raseduse teises pooles vaevavat seljavalu. Ehkki osad rasedusega kaasnevad muutused võivad olla ootamatud ja isegi tülikad, on siiski imekspandav, kui ulatuslikud muutused toimuvad naise kehas, et kohaneda lapse kandmisega ja valmistuda sünnituseks. Näiteks muutuvad raseduse ajal relaksiini-nimelise hormooni toimel sidemed venivamaks ja liigesed liikuvamaks, mis võib tekitada vaagnaliiduse lõtvumist ja valulikkust ning ebamugavust kõndimisel. Nende muutuste eesmärk on sünnituseks vajalike tingimuste loomine – paindlikum vaagnapiirkond annab lapsele sündimisel ruumi juurde.

Mõnikord tajuvad naised, et rasedus muudab neid aeglasemaks ja kohmakamaks. Ehkki kehakaalu tuleb juurde tasapisi, paari kilogrammi kaupa kuus, võib olla suurenenud mõõtude ja kaalunumbriga raske kohaneda. Rasedusaegne kaaluiive ei tähenda üksnes üsas kasvava lapse kaalu, vaid hõlmab lootevett, platsentat, suurenenud emakat ja rindu, pooleteistkordset verehulka ja suurenenud rasvavarusid, mida organism imetamiseks talletab. Kaalutõusust ja hormonaalsetest muutustest tingituna võib jalanumber rasedusega suureneda. Ehkki lapse sünni järel kaal langeb ja ka hormoonid ei funktsioneeri enam rasedusaegsel režiimil, on jalanumbri tõus jääv.

Naise suhtumist tema kehas toimuvatesse muutustesse mõjutab see, mida rasedus tema ja talle oluliste inimeste jaoks tähendab ning millised on tema ootused rasedusele. Kõikide muutustega on kergem toime tulla, kui on teada nende põhjused. Ämmaemanda käest saab selgitusi ja nõuandeid vaevuste leevendamiseks.

Kuidas kohaneda emarolliga?