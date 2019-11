Viis nõuannet meestele, kuidas hoolitseda oma vaimse tervise eest

Peaasi.ee üks eestvedaja ja psühhiaater Ere Vasli toonitab, et oma vaimse tervise eest tuleb hoolt kanda. «Kui naised on rohkem harjunud oma raskustest rääkima ja üksteist toetama, siis mehed kipuvad olema oluliselt vähem avatud probleemide jagamise ja abi otsimise ees. Kuni püsib inimese mõtetes arvamus, et vaimse tervise raskused on erandlikud ja viitavad inimese n-ö nõrkusele, nii kaua on paljude jaoks abi otsimise ja selle vastuvõtmine äärmiselt keeruline.»

Toome välja viis nõuannet, kuidas igaüks meist saab rohkem iseenda heaoluks ära teha:

1. Jaga oma raskusi ja mõtteid. Neil inimestel, kes tahavad kogu aeg iseendale ja teistele näida tugevatena, on palju raskem näha oma raskuseid ja neid ka teistele (sh spetsialistidele) tunnistada. Suhtlemine on kõigi inimeste jaoks üks põhivajadusi, sellepärast tunnemegi end nii kehvasti, kui oleme üksikud ja pole kellegagi mõtteid jagada, kui seda vajame. Loe, kuidas häid suhteid hoida. Tugevuse märgina võiks näha ka abi otsimist, alustada võib näiteks perearstist.

Meestel on vaimse tervise probleeme elu jooksul pisut harvem kui naistel, aga poistel esineb neid kaks korda rohkem kui tüdrukutel. Mehed ja isad oma avatud suhtumise ja valmidusega rääkida erinevatel teemadel näitavad eeskuju ka oma lastele. Selline lähenemine aitab muuta ühiskonnas levivat stereotüüpi, et tõelised mehed ei räägi tunnetest ega näita neid välja. Sama oluline kui rääkimine, mis kõigile omane ei pruugigi olla, on ühiselt veedetud aeg, koos olemine ja tegutsemine.

2. Enda arendamine ja oma oskuste rakendamine. Kirjuta üles, mida sulle meeldib teha, mida tehes tunned end hästi ja mida oskad. Mõnikord avaneb ka võimalus enda oskusi pakkuda vabatahtlikuna midagi korraldama. Tunne, et oled vajalik ja vajatud aitab üksilduse vastu võitlemisel ja loob ellu eesmärke, mille poole püüelda.

3. Alusta tervist kahjustavatest harjumustest loobumist päevase või nädalase väljakutsega. Meestel diagnoositakse sõltuvushäireid kaks-kolm korda rohkem kui naistel. Sõltuvuse tunnuseks on võimetus vastu seista impulsile, ajele või kiusatusele sooritada teatud tegevusi. Mitmetel juhtudel lükkab sõltuvuse küüsi just raskused ja oskamatus või julgus abi otsida. Seetõttu on oluline teadvustada endale põhjuseid, miks me mingeid aineid tarbime ja kas need ka päriselt meie probleeme lahendavad. Meelemürgid peidavad tõelisi probleeme ja ei aita nendest vabaneda. Murede puhul räägi pigem sõbra või spetsialistiga ning proovi loobu järk-järgult tervist kahjustavatest tegevustest.