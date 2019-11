Südameoperatsiooni vajava Dilara ema: ta on nagu liikuv pomm

Tellijale

«Sedasi elada ei ole lihtne. Ta on nagu liikuv pomm – ma ei tea mitte iialgi, millal aktiveerub selline rütmihäire, mis ei katke ise ja vajab ikkagi intensiivravi abi, et seda süstiga katkestada,» ütleb Dilara ema Gerli. Praegu on tüdruk ka veel väike ja napi jutuga, nii et ise halba enesetunnet kaebama ei tule.

Dilara südamehaigusest polnud kellelgi aimu ligi aasta. Ema häiris, et laps nõrgus hooti higist. «Dilara magas teki all, tuba oli suhteliselt jahe, aga siis äkki paugust oli ta ligemärg, nii et juuksed peas tilkusid,» meenutab Gerli. Iga kuu perearsti juures kontrollis käies juhtis ta sellele tähelepanu, aga tohtri sõnul on normaalne, et mõned lapsed higistavad rohkem.