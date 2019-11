Mida teha, kui haigus kipub naha vahele?

Kuidas kõige tõhusamalt viirushaigusi ennetada?

Gripi ja muude viirushaiguste ennetuses on kolm kuldreeglit. Tuleb olla hügieeni suhtes hoolas, hoida immuunsüsteem tugevana ja vaktsineerida end nende gripitüvede vastu, mille eest on võimalik end kaitsta.

Gripi vastu vaktsineerimiseks ei pea tingimata pöörduma perearsti poole, vaktsineerida saab ka paljudes apteekides. Oluline on vaktsineerimine ette võtta sügisel, et vaktsiin saaks mõjuma hakata ja organismile kõige kriitilisemal hooajal kaitset pakkuda.

Hügieeni all mõistame tihedale ja hoolikale kätepesule lisaks ka lähikontaktist hoidumist. Kuivõrd gripiviirus levib nakatunud inimestega kokku puutudes peamiselt just õhkpiisknakkuse kaudu, siis tuleb rahvarohketes kohtades olemise ning aevastamiste ja köhimiste suhtes eriti ettevaatlik olla. Köhimisel või aevastamisel tuleb pisikute lendumise vältimiseks katta suu küünarnukiga, mitte peopesaga, samuti on mõistlik vältida kätega näopiirkonna puudutamist. Käeulatuses tasub hoida ka desinfitseeriv antiseptik, millega aeg-ajalt käsi puhastada.

Parim moodus tagamaks tugevat ja tervet immuunsüsteemi, on tervislikud eluviisid. Täisväärtuslik ja tasakaalustatud toitumine, värskes õhus viibimine, regulaarne füüsiline koormus parandab südame-veresoonkonna tööd, hoiab vererõhku madalamana, aitab kontrollida kehakaalu ning vähendab stressi. Tähtis on ka piisavalt magada, mitte suitsetada ega alkoholi kuritarvitada.

Milline kasu on C- ja D-vitamiini võtmisest?

C-vitamiin kui antioksüdant aitab lühendada organismis haigusperioodi pikkust ning kergendada haiguse kulgu. Maksimaalne C-vitamiini annus haigusperioodil on 1000mg ning mitte pikemalt kui 10 päeva järjest. 1000mg aga korraga kehas ei imendu ja vesilahustuva vitamiinina tuleb see kehast lihtsalt välja. Korraga imendub kehas 200mg C-vitamiini, nii et sellisel juhul võiks maksimaalse annuse saamiseks võtta korraga 200mg viiel korral päeva jooksul.

D-vitamiini sünteesib päikesevalguse toimel ka inimese nahk, mistõttu paljud arvavad, et suvekuudel, aga ka kuudes, mille nimetuses pole R-tähte, ei pea Eestis enam seda vitamiini lisaks manustama. Tegelikult on aga erinevate uuringute abil kinnitust leidnud tõsiasi, et suurel hulgal Eesti elanikkonnast on D-vitamiini tase enamiku aastast alumise piiri lähedal või alla selle ja vajalikust tasemest madalamal tasemel ka suvekuudel. Seetõttu on see vitamiin, mida peaks enamik inimesi aastaringselt juurde manustama. D-vitamiin on vajalik tervete ja tugevate luude ning hammaste moodustumiseks, tänu sellele vitamiinile imenduvad organismi kaltsium ja fosfor. D-vitamiin aitab kaasa närvide, naha, südame ja lihaste toimimisele ning toetab muu hulgas ka organismi immuunsüsteemi.

D-vitamiini peaks manustama pigem ennetavalt immuunsüsteemi tugevdamiseks, mitte kiirustades ja esimesi haigussümptomeid tundes.

Mida teha, kui naha vahele poeb tunne, et hakkad haigeks jääma?