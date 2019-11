Milliseid kaikaid loobivad intelligentsed inimesed endale kodaratesse?

Intelligentsed inimesed on üldjuhul oma intellektist teadlikud ning sageli peavad nad seda kogu edu aluseks. See tähendab, et nad ei pruugi pöörata piisavalt tähelepanu teistele olulistele oskustele nagu suhtlemisoskus, empaatiavõime ja diplomaatia, milleta on raske kollektiivis hästi hakkama saada. Lisaks on intelligentsetel inimestel oht jätta unarusse tähendusrikaste suhete loomine ja arendamine, sest nende fookus elus on mujal. See aga võib mõjuda negatiivselt nii vaimsele kui füüsilisele tervisele, sest tähendusrikkad suhted tööl ja eraelus mõjutavad oluliselt inimeste elu kvaliteeti.

Kalduvus pidada intellekti kõige olulisemaks omaduseks ei ole juhuslik – inimesed kipuvad oma tugevusi subjektiivselt üle tähtsustama ning ei pea omadusi, mis ei ole neile loomupäraselt lihtsad, eriti tähtsaks.

Paljudel keskmisest intelligentsematel inimestel on raske töötada meeskonnas, sest nad eeldavad meeskonnaliikmetelt samaväärset võimekust ja töötempot ning kipuvad selle puudumisel ärrituma. Neil on raske ülesandeid laiali jaotada, sest nad on sageli kindlad, et tuleksid ülesannetega ise kõige paremini toime. Sellest võib välja kujuneda üleolev suhtumine teistesse inimestesse, mis pärsib samuti edasiviivat ja edukat suhtlust kollektiivis. Üleoleva suhtumisega inimene ei suuda näha teiste inimeste tugevusi ning selline suhtumine pärsib teiste inimeste arengut. Negatiivne suhtumine teistesse inimestesse takistab sageli edukat koostööd rohkem kui erinevused intellektis.

Intelligentsete inimeste enesehinnang on sageli liiga tugevalt seotud nende intellektiga ning see hoiab neid elus tagasi ning takistab neil uute asjade proovimist. Kui inimene ei ole milleski loomupäraselt andekas või hea, võib see mõjuda tema enesehinnangule laastavalt. See tähendab, et inimene võib vältida uute oskuste arendamist ning jääda kinni oma mugavustsooni, et vältida läbikukkumisi. Lisaks võivad nad vältida endast andekamate või targemate inimeste seltskonda, sest nad eeldavad, et neisse suhtutakse sarnase üleolevusega nagu nemad ise suhtuvad endast vähem intelligentsetesse inimestesse. Üllataval kombel on intelligentsetel inimestel sageli väga raske taluda kriitikat. See võib takistada neil loomast kasulikke kontakte ja pärsib isiklikku arengut.