Eesti arstid: kanepi tarvitajad haigestuvad sagedamini psüühikahäiretesse

Liidu tehtud avalduses seisab, et kanepitarvitajad haigestuvad sagedamini psüühikahäiretesse ja järjest populaarsemaks muutuvad just noorte seas e-sigaretid. Samal ajal arutab Riigikogu tõsimeeli kanepi legaliseerimist ja piirangute vähendamist e-sigarettidele.

Avalduses rõhutatakse, et meelemürgid põhjustavad ja süvendavad vaimse tervise häireid, need mõjutavad ka füüsilist tervist ning on suureks koormuseks kogu ühiskonnale. Meelemürkidest põhjustatud haiguste raviks kulub palju arstide tööaega ja ravikindlustuse raha, seetõttu on igati asjakohane suunata alkoholi- ja tubakaaktsiis otse haigekassa eelarvesse. Psühhiaatrilise abi pikkade järjekordade lühendamiseks on vaja nii lisaraha kui töökorralduse muudatusi.