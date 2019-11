Geenide muutmine võib haigustest päästa

Tellijale

Lahendamist vajab see, kui inimese geenid muutuvad elu jooksul ise ja see viib haiguseni. «Mind huvitab, millised mutatsioonid põhjustavad vähki ja millised mutatsioonid räägivad vähi tekkimise ajaloost,» ütleb Jüri Reimand, Toronto ülikooli Ontario vähiuurimisinstituudi bioinformaatika laboratooriumi juht. Vähk on küll geenmutatsiooni tagajärjel tekkiv haigus, aga enamasti ei pärine se meie vanematelt, vaid peamised riskitegurid on vanus ja kokkupuude mürkainetega, näiteks tubakasuitsu ja UV-valgusega.