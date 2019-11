Aborigeene raviva perearsti patsiendid kaovad enne kordusvisiite

«Mingi piirini oled ikkagi võõras. Meil olid küll aborigeenidest abilised, kes aitasid arste ja patsiente, kuid muidu on keeruline. Minu jaoks on see olnud lihtsam, sest ma olen mustanahaline, patsiendid küsivad alati, mis «jõugust» sa oled, nad ei kasuta väljendit «hõim». Nad on pelglikud ega taha silmakontakti luua, kui nad vastavad, siis vaatavad alati maha või kõrvale. Alati tuleb enne läbivaatust patsientidelt luba küsida,» rääkis Jappie tõketest.