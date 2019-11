Inimesed on selline loomaliik, kellele meeldib uusi asju teha ja uusi väljakutseid ette võtta, selgitab teadlane. Kui need täpselt kattuvad sellega, mis lapsi huvitab – ideaalne. Küll aga tõdeb Aru, et ta pole veel näinud täiskasvanut, kelle kõik huvid kattuks tema viieaastase lapsega. See aga ei tähenda, et lapsevanem peaks enda isiklikest hobidest kaugenema. “On tähtis, et lapsevanem saaks teha oma. Ainult siis on tal võimalik ennast väljendada sel viisil, nagu tema tahab,” selgitab ta.

Ajule on muidugi kasulikumaid ja kahjulikumaid hobisid. “Kui hobiks on sõbrannadega pubis napsu võtmine või sotsiaalmeedias istumine, siis on selge, et see ei ole kõige kasulikum,” räägib ta. Aga oluline on ka kuulata sisetunnet, mida aju hetkel vajab. Kui aju tahab õhtul, kui lapsed on magama läinud, pool tundi Instagramis istuda, siis olgu nii. Peamine on see, et lastega tegeledes vanem seda ei teeks. Teadlane tõdeb, et huvid ja tajud on erinevad: “Mõni tahab kirjutada sümfooniat, teine rattaga sõita ja nii edasi. Muidugi me võime öelda, et üks on parem kui teine. Aga võib-olla see isegi ei ole nii tähtis. Täna on tähtis ainult see, et lapsevanemal peab olema võimalus ka seda oma aega võtta. Kui ta teab, et tal on oma aeg, siis ta saab lastega koos olla parem inimene.”