6 märki, et terviseprobleeme põhjustavad sapikivid

Kõhuvalu

Peamine vihje, et tekkinud võivad olla sapikivid, on kõhuvalu, mis tuleb ja läheb, eriti pärast rasvaste söökide mugimist, vahendab Women`s Health. Sapikividest põhjustatud valu kirjeldatakse kui intensiivset, kuid tuhmi ebamugavustunnet, mis tekib ülakõhus paremal pool. See võib kiirguda ka selga ja paremasse õlga. Sapipõis tõmbub kokku söömise või muu normaalse stiimuli sunnil ja selle protsessi käigus üritatakse kivi sapipõiest välja tõugata, põhjustades valu, mis võib kesta viis minutit kuni mõni tund.

Kõhuvalu, mis esineb sageli, tuleb kontrollida.

Iiveldus ja oksendamine

Kui kivi takerdub kanalisse, mille kaudu muidu transporditakse seedeensüüme, põhjustab see põletikku, turset ja valu. Samuti võivad esineda iiveldus ja oksendamine.

Kõrvetised

Kuna paljud sapikivide sümptomid jäljendavad seedehäireid - kõrvetised, reflukshaigus, krambid -, on märke lihtne ignoreerida. Kuid kui sümptomid ilmnevad korduvalt pärast sööki ja liikumine, puhkus, gaasi väljutamine ega tualetis käimine ei leevenda ebamugavustunnet, võib see olla märk sellest, et sapikivi blokeerib sapipõies olevaid juhasid.

Kollatõbi

Kui sapikivi blokeerib sapijuha, mille kaudu suundub sapp seedesüsteemi, suureneb bilirubiili kontsentratsioon – see on kollakas aine, mida tavaliselt töötleb maks ja mis muutub sapiks.

Kui bilirubiini kontsentratsioon vereringes tõuseb, hakkab see ladestuma nahka ja muudab selle kollaseks.

Tume uriin, hele väljaheide

Bilirubiinid lagunemine seedekulglas on ka põhjuseks, miks uriin muutub kollaseks ja väljaheide pruuniks. Kui uriin on muutunud tumekollaseks, ehkki oled joonud piisavalt vett, samas on väljaheide kaotanud sügavamaid toone, võib see olla märk sapijuha ummistumisest.

Palavik, külmavärinad ja kiire südametegevus