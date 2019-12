Teeme selgeks: kuidas ilmale aidata auto tagaistmel sündiv laps?

«Kindlasti pole vaja last kuidagi sünnitusteedest välja sikutada. Tihtipeale sünnivad lapsed nii, et enne tuleb välja pea ning alles mitu minutit hiljem, järgmise pressiga sünnib ülejäänud keha. Sellel ajal tuleb kannatlikult lihtsalt oodata ning pole vaja kuidagi teda tirida. Sellega võib pigem last kahjustada.»

Kui laps on juba sündinud, võib Vooli sõnul märgata tema sinakat tooni. «Tegelikult on kõik vastsündinud rohkem või vähem sinised. Kuna sünniteedest läbi tulemise ajal on laps tugevalt kokku surutud, läheb veidi aega verevarustuse ja nahatooni taastumiseks.

Kui laps hakkab autos sündima, siis:

Jää seisma tee äärde ja pargi auto ohutult, lülita sisse ohutuled. Helista 112 ja informeeri sellest, et laps sünnib ja teata võimalikult täpne asukoht. Pane telefon valjuhääldi režiimile, et käed oleksid naise ja lapse abistamiseks vabad.

Luba naisel leida enda jaoks võimalikult mugav asend sõltuvalt tema istekohast. Näiteks käpuli tagaistmel või külili esiistmel, kus lapse väljumisele aitab kaasa gravitatsioon. Võimalusel vältida asendit, kus naine on selili.

Võta kätte jope, pluus, rätik vms puhas riideese ja hoia käsi lapse lähedal püüdmiseks valmis. Vahel nad võivad välja tulla üpris kiiresti, teinekord sünnib rahulikult enne pea ja alles mitmed (ilmselt pikana tunduvad) minutid hiljem ka keha. Enamasti kaasneb sellega ka suurem hulk lootevett.

Ka tuharsünd on täiesti võimalik, oluline on, et ema ei segataks vahetult enne pea väljumist ja antaks talle rahu ja võimalust lõdvestuda. Tuharsünni juures on oluline, et sünnitaja oleks neljakäpukil, see soodustab lapse pöördumist parimal võimalikul moel ja kui keha on sündinud, siis katta see soojalt. Keera ihusoe jope, sall või kampsun õrnalt ümber lapse keha, sest jahe keskkond võib häirida nabanööri pulseerimist ja pea sündi.

Beebit enamasti ei ole hea mõte kuidagi sikutada ega tõmmata sünnitusteedest välja, sest asjatundmatult käitudes võib nii lapsele kahju teha. Mõnel juhul teevad seda spetsialistid sünnitsumajas.

Tasub kuulata enda sisetunnet ja kainet mõistust.

Juhul, kui pea sündides on näha nabanööri ümber kaela, tasub proovida seda üle pea ära võtta. Vahel beebil on vaja seda lisajupikest, et ilusti välja saada, teinekord aga mitte.

Kui laps on sündinud, on oluline ta käepäraste vahenditega, näiteks oma riietega kuivatada, eemaldad niiskeks/märjaks saanud riie ja asendada kuivaga. Võimalusel aseta laps nahk-naha kontaktiks ema kõhule või rinnale ja kata soojalt jope, mantli, salli või kampsuniga.

Veendu, et laps on soojalt sisse mähitud. Ära pane varem riideid lapse sisse mähkimiseks valmis, vaid võta need otse seljast või hoia särgi all soojas. Jahe kangas võib last soojendamise asemel jahutada.

Vaata, et nabanöör saaks rahulikult pulseerida ja kindlasti pole seda vaja kuidagi kinni siduda ega katki lõigata. Kui laps pole häält teinud ega hingama hakanud, puhu talle esialgu õhku nina-suu kolmnurgale ning hõõru suunaga alt üles selja pealt, et stimuleerida esimest sissehingamist. Kui tundub, et ta suus või ninas paistab lima, võib proovida seda eemaldada.

Kui laps hingab ja on sisse mähitud, aseta ta tagasi ema kaissu või rinnale.

Kutsu abi või oota kiirabi saabumist ning jälgi naise seisundit. Võimalusel oleks mõistlik ise auto juhtimisest pigem hoiduda, kuna oled ilmselt kõrgendatud olekus ja adrenaliini mõju all.

Oluline on see, et naine ei muutuks kaameks, loiuks ega kaotaks teadvust võimaliku sisemise verejooksu tõttu.

Kui peaks juhtuma, et naisel tekib mõne aja pärast uuesti soov pressida, siis tõenäoliselt pole tegu ootamatult kaksikutega, vaid tuleb võtta vastu ka sündiv platsenta ja panna see kuskile riide/koti/karbi/mütsi sisse kuni sünnitusmajja jõudmiseni. Nabanöör võib seni vabalt olla platsentaga ning beebiga ühendatud.

Taustaks tuleks mõista, et enamus inimeste jaoks on sünnituse vastu võtmine midagi hirmutavat. Kindlasti on see osaliselt meedias kuuldu tõttu tekkinud hirmudele ja teiseks teadmiste vähesuse tõttu. Samas tegemist on ka intensiivse, aukartustäratava ja haruldase hetkega. Igati loogiline on see, et kui ootamatult tuleb autos võtta vastu beebi, siis inimesed on segaduses, ehmunud ning helistavad hädaabi numbrile, et saada juhiseid.

Tuleb mõista, et isegi kiirabibrigaadis ei ole alati inimest, kes tegelikult oleks kursis sünnituse eripäradega. Me oleme harjunud mõtlema neist, kui kõike teadvatest abilistest, kuid siiski tekitab mõnes kiirabi töötajas sünnituse vastu võtmine samamoodi kerget hirmu. Mõningateks eranditeks võivad olla brigaadis töötavad ämmaemanda õppega inimesed. Seega võimalusel helistada juhiste saamiseks näiteks otse sünnitusmajja, kus osatakse spetsiifilisemat abi anda.

Kindlasti on olemas olukordi, mis nõuavad teistsugust lähenemist ja meditsiinilist abi ning eriharidust. Küll aga laias laastus on sünnitus loomulik protsess.

Kui elad sünnitusmajast kaugel või soovid olla rohkem informeeritud ja kursis, kuidas valmistuda sünnituseks, võid võtta ühendust ka sünnitoetaja ehk doulaga, kes teeb sulle personaalse ettevalmistuse ning on soovi korral ka sünnituse ajal abiks nii nõu kui jõuga.

Allikas: sünnitoetaja Ann Vool