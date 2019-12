Teadlased katsetavad kõiki gripi tüvesid sihikule võtvat vaktsiini

«Gripp on tõesti hirmutav ja keeruline,» ütles NIAIDi vaktsiiniuuringute keskuse kliiniliste uuringute programmi juht dr Julie Ledgerwood. Hooajaline gripivaktsiin saab pakkuda praegu kaitset kolme või nelja erineva gripiviiruse tüve eest, seega peavad teadlased olema väga ettenägelikud, et valida vaktsiini õiged tüved.

Universaalne gripivaktsiin kataks teoreetiliselt kõiki gripitüvesid. Eelmise aasta kevadel hakkasid teadlased universaalseid gripivaktsiine testima, et näha, kuidas keha nendele reageerib. Kõigil vabatahtlikel on erinevad põhjused, miks nad soovivad ajaloolisest uuringust osa saada.

Kui gripivaktsiin õnnestub, kaitseb see ka gripipandeemiate ees, mille puhul ilmub täiesti uus gripi tüvi. Kuna selle vastu on immuunsus vähestel, levib haigus kiirelt. Projektiga tegelevad teadlased on selgitanud vaktsiini tõhususe põhimõtet jäätisepoe näitel – kui praegune hooajaline gripivaktsiin võtab sihikule pidevalt muutuvad jäätisepallid, siis universaalne vaktsiin rihiks jäätisekoonuseid, nii et pole vahet, kui pallike seal peal on eelnevast erinev.