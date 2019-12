Nii mitu korda peaksid südamehaiguste vältimiseks päevas hambaid pesema

Seoulis asuva Ewha Womans ülikooli teadlased analüüsisid enam kui 161 000 inimese hambapesu harjumusi 10 aasta jooksul. Nad leidsid, et vähemalt kolm korda päevas hambaid harjavatel inimestel on 12 protsenti madalam südamepuudulikkuse tõenäosus, mil elund ei pumpa kehasse korralikult verd. Haiguse käes kannatajad võivad muutuda pärast kerget füüsilist pingutust hingetuks ja väsivad kiirelt, nende igapäevased tegevus on piiratud. Rasketel juhtudel võib südamepuudulikkus lõppeda isegi surmaga.