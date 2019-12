Haruldast haigust põdeva naise võib tappa õhupall

Liz oli allergiline tolmu, loomade karvade ja sulgede suhtes. 12-aastaselt avastasid arstid, et ta on ka allergiline juustele. Tema pikk blond hobusesaba lõigati lühikeseks siilipeaks, mis ei põhjustaks ärritust.

Probleemid sellega ei lõppenud – allergiaid tuli aina juurde ja mõned tema varasemad mälestused hõlmasid nende tõttu isoleeritust.

Liz pidi väiksena alati jääma autosse ootama, kuni teised tagasi jõuavad – see tekitas temas kohati tunde, et vanemad jätsid ta maha.

Liz on kogu oma elu pidanud kannatama nahaärritust. Kahekümnendates eluaastates kujunes tal välja ränk ekseem, mis viis ta ka nädalateks haiglasse. Kuid alles 1990. aastatel, kui ta oli perega messil, hakkas ta kahtlustama lateksiallergiat.

«Üks mu tütardest ulatas mulle peotäie suuri heeliumiga täidetud õhupalle ja palus neid hoida. Puudutasin pärast nende käsitlemist oma nägu ja seejärel tekkis dramaatiline paistetus.» Liz sai arstide juures kinnitust tol hetkel tekkinud kahtlusele, et tal on allergia lateksi vastu.

Allergia on tema igapäevaelu mõjutatud mitmel viisil. Ta ei saa ajalehte lugeda, sest tint sisaldab lateksit. Sama on puldi nuppude, käepidemete, segistite ja fööniga. Need kõik on kaetud tema kodus nüüd muu materjaliga, et Liz saaks neid kasutada.

Kui läheduses on teetööd, peab Liz oma uksed ja aknad kinni hoidma, sest sealtki võivad lenduda peened lateksiosakesed. Naise sõnul tunneb ta end oma kodus sageli vangina. «Mõnikord viibin kodus järjepanu terve nädala, kuna see on ohutu.»

Neli aastat tagasi sai selgeks, et allergeenid levivad ka õhu kaudu. Kui Liz astus kauplusse, paistetasid ta huuled koheselt üles, nendele tekkisid villid ja ta enesetunne muutus kohutavaks. Välja tormanud ja pilgu tagasi heites nägi ta, et poes ilutsevad kuus täispuhutud õhupalli. Lateksiosakesed sattusid läbi konditsioneeritud õhu tema hingamisteedesse.