Vaid viis protsenti inimestest oskab õigesti käsi pesta

Talvises jahedas ja kuivas õhus levivad viirused hõlpsamini, sest inimesed veedavad rohkem aega ninapidi koos siseruumides ning kuiv õhk vähendab nende limaskesta võimet organismi viiruste eest kaitsta. Seetõttu on talviti eriti oluline käsi korralikult ja regulaarselt pesta, et vähendada haigestumise riski.

Arvestada tuleb ka sellega, et suur protsent inimesi ei pese käsi ka pärast tualetis käimist ning bakterite hulk ühiskasutatavates ruumides on ilmselt suurem kui arvatakse. Ühe aevastusega jõuavad gripiviiruse osakesed ühest toa otsast teise lennelda ning kui noroviirusega inimene tualetis oksendab, levivad mikroskoopilised osakesed kuni kaheksa meetri kaugusele. Tavalised külmetushaiguse tekitajad püsivad inimese kehal elus üle tunni ning gripiviirus püsib pindadel kuni 24 tundi.

Seep aitab eemaldada nahalt baktereid paremini kui enamik antibakteriaalseid pesuvahendeid. 2016. aastal võeti kasutuselt 19 levinud antibakteriaalse toote koostisosa, sest puudusid teaduslikud asitõendid, et need viiruste vastu kaitsevad. Küll aga hävitavad need ära naha enda loomuliku heade bakterite kihi, mille otstarve on organismi kaitsta. Samuti tekitavad antibakteriaalsed tooted n-ö superbaktereid, mis on muteerunud selleks, et antibakteriaalsete ainete kiuste ellu jääda.