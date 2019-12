Vähiga võitlev dirigent Alperten: saan tänu rohule elada täisväärtuslikult

Alperten annab teada, kuidas tal on läinud pärast raviga alustamist.

«Olen võtnud rohtu, mille sain tänu paljudele annetajatele, alates juulist ja see on mõjunud hästi. Tunnen ennast suhteliselt tervena. Arvan, et ainult tänu sellele rohule olen veel elus, saan töötada ja elada täisväärtuslikku elu.