Toitumisteadlane selgitab, mida toob kaasa rauavaegus ja kuidas seda vältida

Raud on vajalik hemoglobiini ja müoglobiini sünteesiks. See on ka kümnete ensüümide koostises. Raud tugevdab immuunsüsteemi, vähendab väsimust, parandab mälu ning õppimisvõimet. Raua kõige tuntum funktsioon on hemoglobiini koostises hapniku kandmine kopsudest kudedesse.

Raua imendumine toidust

Toiduainetes eksisteerib raud heemi ja mitteheemi rauana. Heemi raud moodustab ligikaudu 15 protsenti segatoiduliste toidulaua rauasisaldusest ja seda leidub loomsetes toiduainetes. Taimsetes toitudes olev raud on mitteheemi raud. Raud imendub inimorganismis halvasti, kusjuures heemi raud imendub mitteheemi rauast palju paremini. Olenevalt rauavarudest imendub 20–40 protsenti heemi rauast, samal ajal kui mitteheemi rauast vaid 2–10 protsenti. Segatoidulistel imendub ligi 15 protsenti toidus olevast rauast. Erinevused inimeste vahel on väga suured, kuna raua imendumist soodustavad või pärsivad mitmed toidu koostisosad. Samuti paraneb rauapuudusega inimestel raua imendumine.

Parimad raua allikad

Parimad heemi raua allikad on liha, munad ja kala. Kõige rohkem rauda on maksas, kuid maksa ei soovitata süüa üle ühe kuni kahe korra kuus, kuna maks sisaldab ka mürgiseid aineid. Väga hea raua allikas on verivorst, mis jõuluajal sobib toidulauale suurepäraselt. Mereandidest on rauda enam karploomades, mõnevõrra vähem sardiinides ja tuunikalas. Mitteheemi rauda on rikkalikult täisteratoodetes (täisteraleib, täisterariis, täisteramakaronid, tatrapuder jt), rosinates, kuivatatud aprikoosides, pähklites ja seemnetes, kaunviljades, tumedas šokolaadis, köögiviljadest peedis ning tumerohelistes köögiviljades.

Toidu koostis mõjutab raua imendumist

Mitteheemi raua imendumist suurendab C-vitamiin, mida on rikkalikult tsitruselistes, paljudes marjades, paprikas, rohelistes köögiviljades. Sama toime on ka beetakaroteenil, mille head allikad on porgand, lehtkapsas, punane paprika, aprikoosid ja virsikud. Ka liha ja kala soodustavad mitteheemi raua imendumist. Teadusuuringud on näidanud, et 75 grammi liha lisamine sööki suurendas mitteheemi raua imendumist umbes 2,5 korda, Toiduaineid, mis sisaldavad raua imendumist pärssivaid ühendeid, on veidi rohkem. Vaatamata sellele, et mõnegi taimse toidu rauasisaldus on suurem kui loomse, sisaldavad paljud taimed keemilisi ühendeid, mis pidurdavad raua imendumist. Raua imendumist halvendab fütiinhape, mida leidub täisteratoodetes, teraviljades, pähklites ja kaunviljades. Ka polüfenoolid, mida leidub erinevates kogustes taimses toidus ja jookides, sealhulgas köögiviljades, puuviljades, mõnes teraviljas ja kaunviljades, tees, kohvis ning veinis, halvendavad mitteheemi raua imendumist. Seepärast soovitatakse jätta paar tundi rauarikka toidukorra ja pärastlõunase kohvi vahele. Raua omastamist halvendab ka oksaalhape, mida leidub rabarberis, spinatis ja šokolaadis.