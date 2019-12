7 toitu, mida ei tohiks süüa tühja kõhu peale

Tomatid on küll rikastatud C-vitamiini ja toitainetega, kuid neid tuleks kindlasti vältida tühja kõhuga. Tomatites sisalduv tanniinhape suurendab mao happesust ja võib põhjustada maoprobleeme. Reflukshaiguse ja haavandiprobleemidega inimesed peaksid vältima ka tsitrusvilju nagu apelsinid ja sidrun.

Paljud arvavad, et karastusjooke on lubatud tarbida igal ajal ja igal pool. Karastusjookide joomine tühja kõhuga võib põhjustada kõhupuhitust ja suurendab mao happelisust, mille pidev liigne hulk on söögitoruvähi riskitegur.