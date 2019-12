Aita haruldase geenihaigusega Erikul elust osa saada

Erikul on diagnoositud väga haruldane ning seni vähe uuritud geeniviga, mille peamiseks tunnuseks on madal lihastoonus ja mahajäämus motoorses ning kõne arengus. Tegevusteraapia on Eriku jaoks väga oluline: senine regulaarne teraapias käimine on aidanud lapsel teha suure arenguhüppe edasi ning Eriku tegevusterapeudi sõnul on Erik üks neist lastest, kelle loo kohta saab öelda - see on tõeline edulugu.

Väikesele Erikule tehti palju erinevaid uuringuid, kuid poisi täpne diagnoos oli pikka aega selgusetu. Selle aasta oktoobrikuus sai Eriku pere teada, et väiksel poisil on väga haruldane geeniviga - tal on TCF20 geeni patogeenne mutatsioon ning geeni funktsioon on oluliselt kahjustatud.

Eriku edusammud võtavad küll aega, kuid tegevusterapeudi sõnul on korrapärane tegevusteraapia Erikule väga hästi mõjunud. Erik on hakanud aru saama lihtsustatud kõnest, ta matkib ning häälib. Ta on hakanud vastama küsimustele pilguga, vastuseks viipama, sõrmega osutama või häält tegema. Erik kasutab igapäevastes tegevustes rohkem käsi, tunneb enam huvi ümbritseva suhtes ning on hakanud oma soove välja näitama.

Kui Eriku pere suvel Lastefondi poole abi saamiseks pöördus, kasutas laps liikumiseks peamiselt rullimist, tema mugavusasend oli selili ning vanemad tundsid muret madala lihastoonuse pärast. Nüüd on Erik hakanud istuma ja kõndima ning kuigi ta kaotab tasakaalu ja kukub pidevalt, on lapsel suur soov iseseisvuda.

Vanemate sõnul hakkasid nad Erikuga varakult intensiivselt füsioteraapias käima, veidi hiljem ka tegevusteraapias ning eripedagoogi juures. Edusammud võtavad ka vanemate sõnul aega, küll aga näeb Eriku ema, et teraapias käimine on lapse arengu seisukohast hädavajalik ning ta on tänulik Lastefondile ja headele annetajatele, kes kulusid katta aitavad. Erik saab tegevusteraapias käia ka rehabilitatsiooniteenuse raames, kuid sellest jääb lapsele väheks ning vanemad olid Lastefondi poole pöördumiseni lapse tegevusteraapia lisakordade eest ise tasunud.

Summa, mille pere ainuüksi tegevusteraapia eest välja peab käima, on 1440 eurot aastas. Seda juhul, kui teraapias käiakse üks kord nädalas. Lastefond katab heade annetajate abil 90 protsenti Eriku tegevusteraapia maksumusest ehk 1296 eurot.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves kommenteeris, et Eriku edusammud näitavad väga hästi, kuidas üks teraapia võib anda lapse arengule palju juurde. «Esmapilgul väikesed sammud kasvavad järjepideva teraapia tulemusel jõudsalt ning suurendavad lapse iseseisvat toimetulekut. Teame väga hästi, kui kulukas on lapsele järjepidevalt arendava teraapia võimaldamine ning julgustame kõiki peresid, kus kasvab arendavat teraapiat vajav laps, Lastefondi poole abi saamiseks pöörduma.»

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab aastas enam kui 40 last arendavate teraapiate kulude katmisel. Lisaks tegevusteraapiale katab lastefond annetajate abil raskelt haigete laste hobuteraapia, muusikateraapia, füsioteraapia, ravivesivõimlemise ning logopeediteenuse kulusid aastas ligi 50 000 euro ulatuses.

