Viis toitu, mis aitavad keharasva põletada

Miks on spargelkapsas suurepärane rasva põletav toit? Selle eest võib tänulik olla suurele kiudainesisaldusele, mille lagundamine seedekulglas põletab palju energiat. Lisaks võtavad kiudained seedetraktis liikudes endaga kaasa toksiine ja rasvu. Brokoli on ka suurepärane C-vitamiini allikas.

Bromelaani leidub peamiselt värskes ananassis, mis ei ole veel konservi pandud, ja see on põletikuvastane, seedimist soodustav ja rasva põletav ensüüm. Ananassis on ka ohtralt mangaani, mis parandab süsivesikute, aminohapete ja kolesterooli ainevahetustsüklit. Samuti sisaldab see suures koguses C-vitamiini, mis on rasvapõletust tagant utsitav antioksüdant.