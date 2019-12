Nende haiguste puhul tuleks teha HIV test

Küsitluse käigus uuriti näiteks, kui palju on arstid viimase kuu jooksul HIV-teste teinud, millised on olulised haigused, mille korral tuleks kahtlustada HIV-i, kas patsiendilt tuleb HIV-testi tegemiseks luba küsida. Samuti küsiti hinnanguid, miks HIV-testimist viiakse läbi vähem kui HIV-testimise juhis ette näeb, või arstide endi oskustele, kuidas HIV-positiivse patsiendiga edasi käituda.

Kõikidest küsitletud perearstidest oli viimase kuu jooksul vähemalt ühel korral oma patsientidele HIV-testi määranud 72 protsenti, Tallinna perearstidest 75 protsenti ning Ida-Virumaal küsitletud perearstidest 68 protsenti. Enamasti on viimase kuu jooksul tehtud 2–3 HIV-testi. Enda ja teiste perearstide väiksemat aktiivsust HIV-testimisel põhjendatakse eelkõige perearstide ajapuudusega – 31 protsenti kõikidest vastanutest.

Ida-Virumaa perearstid vastasid keskmisest statistiliselt sagedamini, et vajadusel testitakse riskirühma kuuluvaid patsiente ja n-ö kahtlasemat kontingenti (33 protsenti). 16 protsenti küsitletud perearstidest põhjendas vähest HIV-testide tegemist ebapiisavate rahaliste ressurssidega ning 10 protsenti hinnangul on õdede töökoormus täiendavate vereproovide võtmiseks liiga suur.

Kolm kõige olulisemat haigust, mille puhul perearstid kahtlustaksid HIV-i, on herpes zoster alla 50-aastastel isikutel (94 protsenti), mida mainiti ka esmajärjekorras kõige enam (47 protsenti), sagedased kopsupõletikud (84%) ning tuberkuloos (70 protsenti).

Enam kui pool (54 protsenti) küsitletud perearstidest leiab, et HIV-testi tegemiseks tuleb patsiendilt eelnevalt luba küsida.

Kolm neljandikku perearstidest on veendunud, et teab täpselt, kuidas positiivse HIV-testi korral edasi toimida. Viiendik tunneb edasiste tegevuste osas end pigem kindlalt ning vaid 5 protsenti tunnistas, et ei tea üldse, kuidas edasi toimida.