Lihtsad nipid: kuidas ennetada libedal ajal kukkumist?

Kõige olulisem on teha regulaarselt trenni, et luud, liigesed ja lihased oleksid heas vormis ning kukkumise risk oleks väiksem. Teadlased on teinud kindlaks, et raskustega treenimine aitab hoida luutihedust, mis vähendab kukkudes luumurdude riski ning parandab inimese füüsilist võimekust. Samuti on oluline treenida kerelihaseid, jalalihaseid ja tasakaalulihaseid, et inimene libedal pinnal paremini püsti püsiks. Häid harjutusi tasakaalu treenimiseks leiad siit ja siit.