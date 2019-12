Viis toitu, mida vältida tervislikuma vererõhu ja südame heaks

DASH on akronüüm inglisekeelsele nimele Dietary Approaches to Stop Hypertension, mis kujutavad endast toitumissoovitusi kõrgvererõhutõvega võitlemiseks. Vähesed uuringud on uurinud DASH dieedi mõju südamepuudulikkusele. Hiljutine uuring näitas aga, et dieedi jälgimine võib riski südamele vähendada peaaegu poole võrra.