Vaktsiiniga hõlmatuse langus viis Samoas 70 imiku surmani

Samoa saarestik asub Vaikses ookeanis Polüneesias. Samoa rahvaarv on umbes 200 000, mis tähendab, et rohkem kui iga 50 inimene on haigusega nakatunud. Leetripuhangus said kannatada eelkõige väiksed lapsed, kes olid kõige suurema tõenäosusega vaktsineerimata.

Samoa valitsus kuulutas rahvusvahelise epideemia välja novembris. Leetriviiruse leviku peatamiseks tehti vaktsineerimine kohustuslikuks, sulgeti koolid ning piirati avalikud koosviibimised. Inimesed riputasid oma kodude ette punaseid lippe, näitamaks, et nad pole vaktsineeritud. Tänu massvaktsineerimisele on nüüd immuniseeritud 82 protsenti alla viieaastastest, kuid vaktsiini toimima hakkamine võtab aega 10-14 päeva.

Samoa elanike vaktsiinikartuse üks põhjus oli kahe imiku surm 2018. aastal, kellele anti valesti kokkusegatud leetrite mumpsi ja punetiste vaktsiini. Hiljem selgus , et kaks meditsiiniõde olid vaktsiini seganud vee asemel aegunud lihaseid lõdvestava ravimiga. Õed mõisteti tapmises süüdi ning neile määrati viis aastat vanglakaristust. Kahe imiku surm samal päeval, samas haiglas tekitas riikliku tervishoiusüsteemi suhtes aga tugevat ebausaldust. Sellele järgnes väikse rahvaarvuga riigis haiguspuhang, mis puudutas peaaegu igat peret. Samoa valitsus arreteeris detsembri alguses prominentse vaktsiinivastase aktivisti Edwin Tamasese, keda süüdistati valitsuse käsu vastu õhutamises. Vaktsiinivastane liikumine on Samoa vaktsineerimiskampaaniat aeglustanud, rääkis Samoa kommunikatsiooniminister.

Eestis käivad koos vaktsiinivastasus ja alternatiivmeditsiiniäri

Kommenteerib Irina Filippova, nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist:

Ajalooliselt on Eestis vaktsineerituse tase olnud väga kõrge, kuid nüüd on ajad muutnud - vaktsineerimisvastaste tegevuse mõjul on haigestumiste sagenemine ka meile jõudnud. Ka Eestis on olemas nö aktiivgrupid, kes aktiivselt vaktsiinivastast infot levitavad. Valdav enamus neist inimestest tegeleb nn alternatiivmeditsiini toodete müügiga (MMS, homöopaatia, TRS, toidulisandid, aroomiõlid jms) ja võib öelda, et meditsiini usaldusvääruse õõnestamine on nende jaoks turundusvõte.

Põhiosa valeinfost levib sotsiaalmeedias, kus (eriti) noori vanemaid hirmutatakse emotsionaalsete lugudega vaktsiinikahjustustest ja kohe pakutakse ka vastavat «ravi». Oleme korduvalt näinud ka teadlikku valede levitamist - näiteks levitatakse siiani väidet justkui tapaks gripivaktsiin vanemaealisi. Viidatud uuring on aga hoopis grippi haigestumise kohta.

Viimase kuue aasta jooksul on vaktsineerimistega hõlmatus olnud väikeses langustendentsis. Kaheaastate laste keskmine hõlmatus on kõigi vaadeldud vaktsiinigruppide alusel samal perioodil vähenenud 0,2 – 0,6 protsendi võrra jäädes kõigis vaktsiinigruppides tervikuna alla WHO soovituslikule (95%) hõlmatusele. Keskmine hõlmatus leetrite-, punetiste- ja mumpsivastase vaktsiiniga kaheaastaste laste seas on Eestis 92 protsendi lähedal.