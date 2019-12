Paar nippi, kuidas perepeol mitte üle süüa

Healthline pakub välja viis terviseekspertide nippi, mis aitavad pühade ajal tervislikuna püsida.

1. Tee tarku valikuid toidu osas

Igal peol või koosviibimisel ei ole kohustust üle süüa. Toitumisnõustaja Amy Shapiro soovitab enne õhtusöögile minekut enda isu natuke rikkuda ning midagi väikest põske pista. Kui nälg ei näpista, on lihtsam teha valikuid selle põhja, mida tegelikult süüa tahad. Shapiro soovitab poole taldrikust alati köögiviljadega täita. Seejärel jaga ülejäänud taldrik võrdselt süsivesikute ja valkude vahel.

2. Joo vett

Piisav veejoomine on ikka ja endiselt üks tervisliku toitumise ja elustiili strateegia. Vedelikupuuduses tunneme end tihti väsinuna, näljase ja uimasena. See võib panna meid treeninguid vahele jätma, ebatervislikke toite näksima ja liigset kofeiini tarbima. Shapiro soovitab iga kord kui tekib isu suupiste järele, hoopis esmalt klaas vett juua. Samuti tasub alkoholist tulevaid tühje kilokaloreid piiraa. Alkohol on kehale puhas suhkur ning sellele ei ole mingit toiteväärtust.

3. Korralik uni

Korralik puhkus on edu alus. Uni on vajalik hea tuju ja tervise jaoks. Isegi kui reisid pühadel palju, leia aega korralikuks uneks. Keha hindab regulaarset magamamineku ja ärkamise tsüklit, mistõttu tasub hea enesetunde jaoks uni prioriteediks seada.

4. Trenni saab teha igal pool

Kuigi jõusaal ei pruugi käeulatuses olla, kuid see ei tähenda, et peaksid treeningust pausi tegema. Näiteks tasub toidukordade vahele mahutada jalutuskäigud või võimelda köögis. Mugavdatud ja lühike treening on parem kui selle ära jätmine ning iga kätekõverdus ja kükk tuleb kasuks.

5. Ära oota jaanuarini