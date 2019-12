Vaata, millistes toitudes leidub kõige rohkem aspiriini

Salitsüülhapet leidub kõige rohkem maitsetaimedes ja vürtsides. Tšillipiprad ja kurkum sisaldavad rohkelt salitsüülhapet ja teisi põletikku leevendavaid ühendeid, kuid kõige rohkem leidub seda köömnetes. Üks teelusikatäis köömneid sisaldab ühe väikse tableti – 81 mg – jagu aspiriini. Teadusuuringutest on selgunud, et vürtsikad toidud võivad tänu salitsüülhappele ja teistele ühenditele vähendada pärasoolevähi riski.

Näiteks on kindlaks tehtud, et India toidud aitavad ennetada vähki, sest neis kasutatakse rohkem kurkumit, ingverit, tšillipipraid ja vürtsköömneid. Teadlased leidsid, et ühe vürtsika toidukorra järel on vereringes pea samas koguses aspiriini kui väikse tableti võtmise järel. See tähendab, et maitsetaimed ja vürtsid kaitsevad organismi vähi eest ning toetavad südame ja veresoonkonna tervist.