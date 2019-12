Teadlased hoiatavad: ilutulestik on ohtlik tervisele ja keskkonnale

Teadusuuringutest on selgunud, et ilutulestiku koostisosad on bioreaktiivsed ning mõjutavad inimese tervist, suurendades kopsuvähi, allergiate ja hingamisteede infektsioonide ohtu. Hispaania teadlased mõõtsid pärast riigipühadel lastud ilutulestikku üle 30 kemikaali sisaldust õhus. Tulemustest selgus, et õhus leidus ohtlikus koguses pliid, vaske, titaani, alumiiniumi, baariumi, rauatolmu, magneesiumi, strontsiumi, lämmastikoksiidi ja vääveldioksiidi.