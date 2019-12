Vastused 2019. aasta kõige populaarsematele terviseküsimustele

Forbes tõi välja kõige sagedasemad tervisealased küsimused, millele inimesed sellel aastal Google otsingust vastust üritasid saada. Ka terviseportaal ei jätnud 2019. aastal neid teemasid tähelepanuta.

1. Kuidas alandada vererõhku?

Kui tegu ei ole just hädaolukorraga, ei peaks esimene valik vererõhu alandamiseks olema kunagi ravimid. Elustiilimuutused on vererõhu stabiliseerimises väga efektiivsed ning kasu saab soola ning alkoholi tarbimise vähendamisest, aktiivsest eluviisist, stressi maandamisest ja mediteerimisest. Küsi abi oma perearstilt, kes oskab soovitada just sulle sobivaid lahendusi.

2. Mis on Keto?

Keto on lühike versioon ketogeensest dieedist ehk keto-dieedist. Tegu on toitumiskavaga, kus on väike osakaal süsivesikutel ja suur rasvadel, mis moodustavad kuni 90 protsenti päevasest energiast. Toitumiskava põhineb teoorial, et kui kehal jääb süsivesikutest puudu, tuleb ainevahetusel pöörduda energia saamiseks ketoonkehade poole. Ketoonkehad on maksas ladestunud rasv. Dieedi lihtsus ning sellega kaasnev kiire kaalukaotus on selle äärmiselt populaarseks teinud. Samuti on sellest saanud eraldi äriharu koos raamatute, toodete, toitude ja seminaridega. Siiski ei ole teadlased veel päris kindlad, kas tegu on tervisliku kaalu kaotamise ja säilitamise viisiga, sest pikaajalisi tõendeid lihtsalt ei ole. Dieedi võimalikud riskid on toitainete puudus, mida saaksime muidu puuviljadest, köögiviljadest ja täisterast, maksa ja neerude ülekoormamine, kõhukinnisus,

3. Kuidas luksumisest vabaneda?

Teaduslikult tõestatud viisi luksumisest vabanemiseks ei ole, sest selle kohta on raske uuringuid teha, sest luksumist on võimatu ette ennustada. Rahvalikud nõuanded diafragmas esinevate soovimatute kokkutõmmete lõpetamiseks on näiteks hingamise muutmine, paberkotti hingamine, põlvede kõhu alla tõmbamine ja ette kummardumine, vee joomine või hinge kinni hoidmine. Kuigi luksumisest vabanemiseks lollikindlat meetodit ei ole, teame vähemalt nüüd, miks inimesed üldse lukusvad. Novembris avaldatud uuringus leiti, et see mängib olulist rolli inimese arengus, aidates beebidel hingamist korrastada. Luksumisel ei ole teadaolevalt täiskasvanutele mingit kasu ning see võib teadlaste sõnul olla igand varasest eluperioodist, mis pole mingil põhjusel ära kadunud.

4. Kui kaua kestab gripp?

Ilma tüsistusteta kestab gripp 3-7 päeva. Nõrga immuunsusega eakatel ja väikelastel võib gripp muutuda tüsistumisel aga väga tõsiseks. Enamik täiskasvanuid on nakkusohtlikud päev enne sümptomite tekkimist ja kuni viis päeva pärast haigestumist. Ühel kolmandikul gripiga nakatunutest ei teki isegi sümptomeid, kuid nad võivad viirust siiski levitada, mistõttu on vaktsineerimine kõige turvalisem viis enda ja oma lähedaste kaitsmiseks. Sageli ei olegi aga tegu gripiviiruse, vaid mõne muu sarnase kuid vähem ohtliku viirusega.

5. Mis põhjustab luksumist?